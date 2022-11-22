Подмосковье 22 ноября 2022, 11:45 Жители Домодедова организовали цех по пошиву вещей для солдат

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Волонтеры из Домодедова организовали цех по пошиву необходимых для солдат вещей. Там изготавливают теплую одежду на зиму, маскировочные сетки, повязки, носилки и многое другое.

Администрация муниципалитета предоставила волонтерам помещение. Военнослужащим уже передали четыре партии отшитых в Домодедове вещей.

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«[Шьем] балаклавы для военных, утепленные. Спереди более длинные, чтобы под бронежилет можно было убрать. Из этого же флиса готовим теплые костюмы, потому что впереди зима», — рассказала сотрудница Торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово Мария Сергеева.

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В желании помочь военнослужащим объединился весь округ. Ученики местных школ, например, мастерят пятиточечники и собирают посылки с вещами первой необходимости, сухпайками и письмами.

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