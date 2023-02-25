Подмосковье 25 февраля 2023, 19:50 Жители дома в Видном решили проблему переполненной парковки установкой шлагбаума

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Возле дома № 52 на Советской улице в Видном за места на парковке велась нешуточная борьба. Однако жильцы решили эту проблему установкой шлагбаума.

Жителям многоквартирного дома с ночи приходилось «бронировать» места с помощью подручных средств: стульев, досок. В итоге в районе появился неизвестный мститель, который поливал машины неугодных соседей кефиром.

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Причина коллапса в том, что дом находится рядом с детской поликлиникой и административными зданиями. Из-за этого на стоянке свои автомобили оставляют родители, которые привозят детей на обследование, а также чиновники и таксисты.

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В результате жители дома собрали необходимые документы, прошли согласование в юридическом отделе, в МЧС и обратились в администрацию. Вопрос был вынесен на совет депутатов. В ответ было решено разрешить установку шлагбаума.

«Постановление уже передано старшему по дому, и далее дело полностью могут завершить жители самостоятельно», — пояснил депутат Совета депутатов Ленинского округа Владислав Рымша.

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