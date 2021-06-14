Жители дома в Подольске остались без воды из-за протечки в одной из квартир

В многоквартирном доме на Юбилейной улице в Подольске из-за аварии отключили воду. Специалисты устранят протечку, как только получат доступ в нужную квартиру, рассказали в РИАМО со ссылкой на управляющую компанию «Прогресс».

Жители дома № 1, корпуса 1 на Юбилейной улице остались без воды из-за протечки в одной из квартир. В управляющей компании заявили, что смогут начать ремонт сразу после того, как получат доступ в квартиру.

«Квартира, в которой произошла авария, стала заливать соседей. Так как доступа к месту поломки у нас нет, а собственник не объявляется, то мы временно перекрыли подачу воды по стояку», — сказали в УК.

Воду в доме дадут сразу после ремонта.