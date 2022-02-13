Жители Долгопрудного отметили улучшение качества обслуживания в общественном транспорте

Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова и глава Долгопрудного Владислав Юдин встретились с водителями автобусов и пассажирами в городском округе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам провести такие встречи, чтобы узнать, что волнует работников и жителей.

«Большое внимание надо уделить условиям труда водителей, на которых приходится беспрецедентная нагрузка из-за ковида — 12% водителей болеют, остальным для недопущения срывов рейсов приходится перерабатывать», — отметила Кротова.

Долгопрудный стал одним из пилотных округов, в которых в этом году запустили брутто-контракты, при которых доход перевозчиков не зависит от числа поездок и оплаты проезда.

«Суть проекта — выручка от оплаты проезда теперь поступает в бюджет, а не напрямую перевозчикам», — объяснила зампред.

Пассажиры на встрече отметили, что качество обслуживания в общественном транспорте с нового года улучшилось. Появились льготы и скидки. На маршруты вышли новые автобусы.

Водители сообщили, что иногда у пассажиров не проходит оплата по картам из-за их повреждения или блокировки, и люди настаивают на бесплатном проезде. Чтобы исключить такие спорные ситуации, у водителей разместят подробные памятки.

Губернатор Подмосковья ранее сообщил, что водителям «Мострансавто» с марта повысят зарплату. Доплата может составить до 15%.