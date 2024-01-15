Подмосковье 15 января 2024, 11:00 Жители Дмитровского округа заключили 40 контрактов на поиск работы и открытие бизнеса за год Unsplash

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Работа по оказанию государственной социальной помощи активно ведется в Подмосковье. Так, за год жители Дмитровского округа заключили 40 контрактов на поиск работы и открытие бизнеса.

«Социальный контракт — это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в Подмосковье», — уточнили в пресс-службе социального развития региона.

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В рамках соглашения составляется программа по выводу из малообеспеченности конкретной семьи. То есть обязательства принимает на себя как орган соцзащиты, так и гражданин, который обязуется выполнить мероприятия программы.

Подробнее узнать о социальном контракте можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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