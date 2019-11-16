Польза для экологии и поддержка нуждающихся. Жители Дмитрова сортируют мусор, чтобы помочь землякам

Жители Дмитрова собирают отходы, чтобы помочь девочке. В городе набирает популярность эко-благотворительность. Это доступное каждому дело. Жители приносят пластик, железо и макулатуру в специальный пункт, а все собранные от переработки средства волонтеры направляют на счет Кристины Кабаненко. У девочки ДЦП, и ей нужна специальная коляска. Необходимую сумму собрали всего за месяц.

Источник фото: телеканал «360»

В мобильном пункте принимают пластик, крышечки, жестяные банки, макулатуру и флаконы из-под бытовой химии. Потом отправляют на завод-заготовитель, а вырученные от сдачи вторсырья деньги переводят на счет своих подопечных.

«Видимо людям недостаточно мотивации, что мы вот просто делаем наш город чище, мы просто хотим, чтобы вторсырье было переработано, а не захоронено на свалке. И мы решили, что нужно добавить мотивации», — рассказала Ольга Копылова, организатор акции.

Источник фото: телеканал «360»

И люди потянулись. Волонтеры составили график — теперь дважды в месяц они выезжают в разные части Дмитрова, а жители уже знают, когда подходить.

«У меня знакомая девочка занималась этим, и я через нее узнала об этом проекте. Участвую не в пользу чего-то, а чтобы мусора было меньше что ли. И благое дело делаю», — отметила Ирина Мухамедова, жительница Дмитрова.

В основном вторсырье приносят одни и те же люди. Но новенькие тоже подключаются. Приносят и всего один небольшой пакет с крышечками, и привозят аккуратно сложенные запасы.

Источник фото: телеканал «360»

«Переработка мусора — моя больная тема, потому что я жила в Финляндии четыре года, и там перерабатывают мусор все. Поэтому для меня видеть, что мы валим все в один контейнер — это очень больно. И когда я узнала, что в Дмитрове есть такая возможность хоть что-то переработать, я сразу начала это делать», — сказала Ольга Князева, жительница Дмитрова.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас жители Дмитрова собирают на коляску для Кристины с ДЦП. Кстати, ее семья тоже активно участвует в сборе вторсырья.

«Тоже внести нужно свой вклад. Нам помогают люди, и мы должны. Мы и в дальнейшем будем помогать. И сейчас решили участвовать обязательно. Ту коляску, которую мы выбрали, она идет до 40 килограммов, ростом до 130 сантиметров. То есть нам ее хватит надолго», — объяснила Оксана Кабаненко, мама Кристины.

К сожалению, много на вторсырье не заработаешь. К примеру, за грузовичок удается выручить не больше четырех тысяч. Но многие кроме вторсырья перечисляют на счет мамы Кристины еще и деньги. Так за месяц удалось собрать нужную сумму на коляску. Ну, а волонтеры открывают новый сбор для еще одного ребенка.