Подмосковье 02 декабря 2022, 10:21 Жители деревни Топорково попросили главу Лосино-Петровского округа решить вопросы благоустройства

Читать 360tv в

Глава городского округа Лосино-Петровский встретился с жителями деревни Топорково. Они озвучили главе ряд пожеланий по благоустройству деревни.

Актуальные вопросы касались застройки лесного массива, строительства очистных сооружений и многополосной дороги. Особое внимание жители обратили на отсутствие тротуара вдоль проезжей части.

Реклама

«Главное — услышать каждого жителя. Может быть, некоторые вопросы возникают от недостатка информации. Чем больше информации, чем больше встреч, тем больше разрешенных вопросов и меньше необоснованных претензий», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Реклама

По его словам, встреча была полезной для всех сторон. Озвученные проблемные вопросы были взяты в работу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».