Подмосковье 02 апреля 2024, 14:22 Жители деревни Развилка получили ключи в новом ЖК «Три квартала»

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Глава Ленинского округа Станислав Каторов вручил ключи от квартир в новом ЖК «Три квартала» восьми семьям старого поселка Развилка. Жители готовятся к переезду.

В 2012 году в Ленинском округе приняли программу по развитию старой части поселка Развилка. Предполагалось, что застройщик получит земельный участок, а взамен предоставит квартиры в новых домах. Проект сопровождался трудностями и в 2021 году даже попал в список проблемных.

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«Благодаря совместным с правительством Московской области усилиям, проект удалось сдвинуть с места. На данный момент сдан первый этап строительства — три МКД, в которые переселятся жители домов № 1, № 3, частично № 5 и № 8 старого поселка», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

После вручения ключей жители осмотрели свои квадратные метры.

«Приятно видеть, что квартиры чистые и просторные. Отделка полностью готова и балконы застеклены. Я еще ходила в школу, когда начали говорить о строительстве. Для многих из нас это действительно счастливый день» — сказала одна из новых жительниц дома в жилом комплексе «Три квартала» Виктория.

До конца этого года в Подмосковье планируют завершить расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. После этого приступят к ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в период с января 2017 года по январь 2022 года.

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