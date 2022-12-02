Подмосковье 02 декабря 2022, 21:16 Жители деревни Лунево смогли решить свои вопросы на выездной администрации Химок

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Сельское поселение Лунево станет частью городского округа Химки с 1 января 2023 года. Чтобы заранее понимать, в чем именно нуждаются жители населенного пункта, власти округа организовали выездную администрацию. На встрече жители смогли обсудить самые проблемные вопросы.

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Заранее на прием записались 25 человек. Еще примерно столько же пришли без записи.

К курирующему ЖКХ заместителю Евгению Акуличеву была самая большая очередь. Вопросы были разные — от работы управляющей компании до индивидуального перерасчета платежей. Все обращения занесли в протокол, на каждый из них будет дан обоснованный ответ.

«У Химок большой опыт в выстраивании взаимодействия между жителями и обслуживающими дома организациями. По инициативе главы Дмитрия Волошина интересы жителей в отношениях c коммунальщиками активно отстаивают депутаты. Будем внедрять такую же систему и здесь. Решить все проблемы, наверное, в принципе невозможно, но главное, чтобы каждый житель был услышан», — сказал курирующий ЖКХ заместитель главы городского округа Химки Евгений Акуличев.

Выездная администрация — уже традиционная форма работы муниципальной власти, введенная по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Она помогает оперативно решать вопросы отдаленных населенных пунктов и способствует развитию территорий.

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