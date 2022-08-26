Жители деревни Бабеево в Подмосковье получили газ

В городском округе Электросталь активно реализуется программа социальной газификации. На днях работы были выполнены в деревне Бабеево. Первой голубое топливо получила семья Прониных.

Прежде чем запустить газ в дом, нужно еще раз все проверить и отладить дымовой регулятор.

«Это специальные регуляторы, которые поддерживают в доме постоянное давление газа, независимо от потребления», — сказал мастер Электростальской РЭС Николай Чернобровин.

После пуска газа мастера подключили и проверили котел. Теперь семья Прониных не только с газом, но и с теплом и с горячей водой. До этого момента им приходилось пользоваться газгольдером, но на его заправку уходила большая часть семейного бюджета.

«Проведение природного газа для нас было огромным подспорьем. Потому что иной раз приходилось по 80, по 90 тысяч рублей оплачивать раз в полгода», — рассказала жительница деревни Бабеево Елена Пронина.

Быстро, качественно и недорого. Теперь вместо газгольдера — природный газ. Трубу бесплатно ведут до участка, а если заключить с газовиками комплексный договор, то они еще и помогут с установкой необходимого оборудования. Реализация программы социальной газификации в городском округе Электросталь идет согласно графику, как и во всем Подмосковье.

«На сегодняшний день уже газифицировано 1975 населенных пунктов. Мы приближаемся к знаковой отметке в 2000. В целом же до конца года мы должны догазифицировать 2800 сел и деревень в Подмосковье», — сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. Он поздравил семью Прониных с подключением к газопроводу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об окончании программы социальной газификации в регионе до конца этого года.