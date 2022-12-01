Подмосковье 01 декабря 2022, 20:54 Жители Черноголовки представили Наукоград в рамках проекта «Тематический подъезд»

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Жители Черноголовки приняли участие в проекте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Тематический ремонт подъезда» и оформили подъезды в стиле Наукограда. Жители многоквартирных домов изобразили на стенах химические элементы, схемы и соединения.

Химическая тематика была выбрана неспроста. Черноголовка является одним из центров научно-технической деятельности Московской области. В 1956 году в городском округе началось строительство экспериментального филиала московского Института химической физики, который впоследствии перерос в Научный центр.

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«Можно сказать, что нанесенные соединения имеют дополнительный смысл: они объединяют наших жителей в стремлении принять коллективное участие в оформлении наших подъездов», — отметила жительница Черноголовки Наталья.

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В 2022 году Министерство ЖКХ Московской области получило более 45 заявок от жителей, оформивших свои подъезды в рамках проекта. Участники вдохновлялись как историческими достопримечательностями, так и событиям из жизни родного городского округа.

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