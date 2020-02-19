В поселке Чернецкое городского округа Чехов завершили реконструкцию водозаборного узла. Также там появилась станция обезжелезивания и УФ-обеззараживания. Чистую воду получили четыре тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Качество водоснабжения жителей в Чехове улучшают по губернаторской программе «Чистая вода». Лаборатории Роспотребнадзора и МП «ЖКХ Чеховского района» раз в квартал проверяют качество воды на 40 водозаборных узлах, снабжающих население городского округа питьевой водой. По результатам исследований, 98% питьевой воды, которая подается горожанам, соответствует требованиям СанПин и не содержит вредных примесей.

Чтобы достичь максимального показателя в 100% по снабжению населения чистой питьевой водой, была проведена реконструкция водозаборного узла со строительством станции обезжелезивания и УФ-обеззараживания в поселке Чернецкое. Работы велись по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018–2022 годы».

Местная жительница Елена Смирнова отметила, что для жильцов мутная и грязная вода из крана теперь осталась в прошлом: «Сейчас можно встать утром и налить себе стакан чистой воды прямо из-под крана, что раньше было несбыточной мечтой. Не все проблемы поселка еще решены, но мы видим улучшения, и мы благодарны за то, что про нас не забывают».

Заместитель главы администрации городского округа Чехов Виталий Турчанинов особо подчеркнул, что реконструкция водозаборного узла со строительством станции обезжелезивания и УФ-обеззараживания в поселке Чернецкое решила проблему с чистой водой для четырех тысяч человек, проживающих в этом населенном пункте.

Сейчас идет подготовка к заключению контракта на строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания в поселке Мещерское.

«На очереди поселок Мещерское, где строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания — одна из основных задач для обеспечения комфортных условий жизни граждан. Современная станция очистки воды позволит снизить уровень железа, цветность, мутность и привести показатели качества водоснабжения в соответствие с нормативными требованиями», — пояснил замглавы Чехова Виталий Турчанинов.

Житель Мещерского Василий Петров рассказал, что для поселка вопрос чистой воды по-прежнему остается открытым. «Мы очень ждем строительства станции обезжелезивания в Мещерском и надеемся, что скоро из наших кранов будет идти чистая питьевая вода», — поделился Василий Петров.