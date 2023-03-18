Подмосковье 18 марта 2023, 18:04 Жители Чехова растянули в городском парке 50-метровый триколор в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

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Крымскую весну в городском парке в Чехове отметили более тысячи человек. В честь праздника там провели флешмоб и растянули 50-метровый флаг России. Об этом рассказал депутат Совета депутатов Константин Безрукавый.

Девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в городском парке Чехова. На праздник пришли более тысячи местных жителей.

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«Сегодня в парке собрались представители разных профессий, организаций, много детей пришли сегодня на праздник, чтобы показать, что мы рады этому. Поддерживаем всех крымчан, празднуем вместе с ними», — выступил с речью Константин Безрукавый.

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На празднике организовали концерт с выступлениями творческих коллективов округа с патриотическими номерами. А активисты устроили флешмоб и растянули 50-метровый триколор. В праздновании участвовали юные патриоты России.

«Мы, молодогвардейцы города, с радостью приняли участие в праздновании. Поднимали и растягивали флаги. Поддерживаем Россию! В этот день хочется пожелать всем здоровья, радости, мира», — сказал представитель «Молодой гвардии» Чехова Александр Козлов.

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