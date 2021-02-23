Жители Чехова провели флешмоб на выступлении Дениса Майданова в честь 23 Февраля

В Чехове на празднике в честь Дня защитника Отечества семьи собрались, чтобы почтить память павшим воинам и сказать спасибо всем, кто сейчас защищает нашу страну.

Для гостей мероприятия выступил певец Денис Майданов. Под его песню провели массовый флешмоб с флагами России.

«Рад был принять участие в народном флешмобе: под мою песню „Флаг моего государства“ столько было флагов, защитников Отечества, их дам, которые пришли поддержать. И, конечно, в первую очередь молодежь, детей хочется поблагодарить за то, что приняли участие в этом коротком флешмобе», — сказал Денис Майданов, певец.

Павших воинов почтили возложением венков к памятнику легендарному танку Т-34. С цветами пришли ветераны боевых действий, представители городских общественных организаций, волонтеры.

«В этот день мы особую дань уважения отдаем нашим ветеранам, которых все меньше остается. Сегодня вся команда администрации и Совет депутатов выезжает к каждому из наших ветеранов с подарками и поздравлениями», — отметил Григорий Артамонов, глава городского округа Чехов.

Кульминацией праздника стала битва на льду. Сразились команды хоккейного клуба «Стремиловский юниор» и администрации городского округа.

«С чувством гордости и радости могу отметить, что сегодня военно-патриотическое воспитание идет в полный рост. Все больше детей идет в кадетские классы, все меньше уклонистов от армейской службы, это приятно осознавать», — сказал Денис Лебедев, депутат Совета депутатов городского округа Чехов.

Гостей мероприятия накормили солдатской кашей и напоили горячим чаем. А на площади открыли выставку военной техники. Можно было не только посмотреть на армейские машины, но и посидеть внутри.