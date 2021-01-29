Жители Чехова почтили память писателя, в честь которого назван их город

В городском округе Чехов почтили память писателя, в честь которого назван город. 29 января исполнился 161 год со дня рождения Антона Павловича.

Жители Чехова возложили цветы к памятнику писателя, в честь которого и назван их город.

«Сегодня знаменательная дата для нашего города и для всей нашей страны. Сегодня день рождения Анатолия Павловича Чехова — 161 год с даты его рождения. И сегодня наши жители, почетные граждане пришли к нашему центральному памятнику, посвященному Антону Павловичу, возложили цветы, почитали его произведения», — рассказал Григорий Артамонов, глава городского округа Чехов.

Чехов для местных — это не просто российский классик, который когда-то жил здесь. Во многом именно благодаря нему село Лопасня начало разрастаться, чтобы много лет спустя стать настоящим городом. Да и фамилию Антон Павловича, городу присвоили в 1954 году, когда прошло ровно 50 лет со дня смерти писателя.

«Благодаря его стараниям было построено три школы, две шоссейные дороги и одно почтовое отделение, кроме этого он лечил, он писал, он проводил переписи, устраивал медицинские пункты и это все за семь лет, которые он здесь прожил», — пояснил Александр Дудин, историк.

В честь 161-й годовщины со дня рождения Антона Павловича Чехова в музее-заповеднике «Мелихово» подготовили специальную выставку. Она посвящена не только самому писателю, но и одному из его близких друзей Исааку Левитану. На ней представят настоящую историю возникновения их дружбы.