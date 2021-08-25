Жители Чехова и Подольска собрали 600 литров «добрых крышечек»

Порядка 600 литров «добрых крышечек» передали на переработку жители Чехова и Подольска. Об этом РИАМО рассказало со ссылкой на регионального оператора по обращению с отходами.

Источник фото: пресс-служба МСК-НТ

Волонтеры детского сада 60/2 «Журавушка» из Подольска передали региональному оператору более 300 литров «добрых крышечек». Сбор прошел 23 августа. Еще столько же собрали в пунктах приема «добрых крышечек» в КЦ «Дружба» и офисе компании в Чехове, а также в гипермаркете «Леруа Мерлен» в микрорайоне Климовск Подольска.

Три года подряд в Московской области сбором пластика занимается компания регионального оператора ООО «МСК-НТ». Организация является официальным партнером благотворительной акции. Все участники собирают крышки и передают их на переработку, чтобы заработать на средства реабилитации для детей с особенностями развития. Акция не только благотворительная, но еще и экологическая — ведь участники приобщаются к раздельному сбору отходов.

Границы акции постоянно расширяются. К ней присоединяется все больше юных и взрослых жителей разных округов Московской области. В Чехове акция распространилась и на администрацию округа. Они постоянно передают на переработку вторичное сырье.

За время существования акции в Московской области удалось купить технические средства для передвижения 50 детей.

На территории Чехова ООО «МСК-НТ» открыл 19 точек сбора «добрых крышечек». Также компания занимается вывозом собранного вторсырья на переработку. Узнать все адреса пунктов сбора можно на официальном сайте регионального оператора.