«Жители часто предлагают чай или кофе». Промышленный альпинист Подмосковья рассказал о своей работе

День промышленного альпиниста отметили в Подмосковье. Один из профессионалов — Алексей Владимиров — рассказал о своей профессии РИАМО. Мужчина трудится в департаменте городского хозяйства около 20 лет.

Алексей рассказал, что работает промышленным альпинистом с 2003 года. Главное, по его словам — не бояться высоты.

«Прошёл специальные курсы в Москве, мы изучали виды альпинистского снаряжения: различные приспособления для спуска и подъёма, страховочные системы, виды узлов», — рассказал мужчина.

Главная задача Алексея — герметизация швов на панельных домах. Работа исключается прямое общение с жителями, но некоторые сами инициируют беседы.

«Люди по-разному реагируют на промышленных альпинистов. Часто предлагают чай или кофе, в жару — водичку. Иногда с радостью принимаем такую помощь. А некоторые наоборот — начинают ругаться на нас, хотя мы делаем важную работу для их же блага», — сказал он.

За долгие годы работы у Алексея не было ни одной нештатной ситуации. Все благодаря снаряжению. Мужчина рассказал, что ведомство использует только проверенные фирмы — обвязки, шанты, спусковые устройства.

«Всё надёжное, проверенное. За оборудованием строго следим. Если что-то не так — руководство сразу меняет. Оно же снабжает нас специальной обувью — ботинками с металлическими мысами», — добавил Владимиров.

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