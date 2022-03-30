Жители частных домов Подмосковья заключили 25 тысяч договоров на техобслуживание газового оборудования с начала года

Жители Московской области заключили 25 тысяч договоров на техническое обслуживание газового оборудования с начала года, при этом 14 тысяч собственников доверили обслуживание АО «Мособлгаз». Об этом сообщили в пресс-службе Минэнергетики региона.

«Газовое оборудование безопасно, когда оно исправно. Своевременное техническое обслуживание, выполненное в рамках договора со специализированной организацией, может оградить от несчастных случаев, связанных с нарушением правил использования газа в быту. Договор на техобслуживание газового оборудования — это не только обязательное условие для подачи газа, но и гарантия вашей безопасности», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он напомнил, что прежде чем заключать договор, необходимо убедиться, что организация внесена жилинспекцией Московской области в реестр организаций, осуществляющих вид деятельности по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО.

Всего в Подмосковье 611860 абонентов сектора ИЖС. В рамках обследования специалисты проводят работы по выявлению утечек газа, проверке герметичности соединений и отключающих устройств. Чек-лист выполняемых работ в рамках техобслуживания можно посмотреть на сайте по ссылке.

В Подмосковье с 1 апреля начнет работать автоматическое начисление льгот при оплате ЖКУ. Глава региона Андрей Воробьев подчеркнул, что для получения выплат жителям больше не нужно собирать справки.