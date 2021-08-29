«Жители будут чувствовать перемены». Воробьев рассказал об оснащении поликлиник Подмосковья

В поликлиниках Московской области устанавливают самое современное оборудование. Это входит в норму стандартного оснащения медучреждений, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в программе «Вести. Неделя в городе» в эфире «России 1».

Воробьев отметил, что самое сложное в системе здравоохранения — это первичное звено. Поэтому на обеспечение современным оборудованием, ремонт и строительство поликлиник направляют основные ресурсы.

«Если мы ремонтируем, это не значит, что ты покрасил стены. Ты должен оснастить всем современным оборудованием: томограф, УЗИ, рентген, КТ. Все это — норма стандартного оснащения поликлиники», — рассказал губернатор.

В Подмосковье в рамках программы «Наша поликлиника» проходит модернизация медучреждений. Для поликлиник закупили около пяти тысяч новых аппаратов. Самые востребованные врачи, кабинеты УЗИ и КТ будут расположены на первых этажах. Кроме того, в поликлиниках появятся лифты, кондиционеры, Wi-Fi и удобные места для ожидания.

«Новые стандарты, быстрая запись к врачу. Ты попадаешь к узкому специалисту, получаешь необходимую диагностику, чтобы четко понимать свое состояние. Вся эта система, настройка ее в Подмосковье для нас является приоритетом. Поэтому наши жители и дальше будут чувствовать перемены», — сказал Воробьев.

В этом году в Подмосковье открыли 16 новых поликлиник и офисов врачей общей практики. Строительство новых поликлиник начато в Реутове, Коломне и Домодедове. Офис офис врачебной практики возводят в Воскресенске.