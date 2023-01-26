Подмосковье 26 января 2023, 16:55 Жители Бронниц создали «Отряд 1453» для помощи мобилизованным землякам

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Несколько жителей Бронниц независимо друг от друга искали способы помочь мобилизованным и пострадавшим в ходе СВО. Когда волонтеры нашлись, решили объединиться в «Отряд 1453».

Михаил Афонькин в первые дни СВО ездил в Донбасс, чтобы своими глазами увидеть то, о чем все говорили. Вернувшись, он решил основательно заняться помощью военным.

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Оксана Сафронова инициировала пошив одежды и других необходимых вещей для мобилизованных. Потом открыла в городе филиал движения «Руки ангела», который делает носилки для раненых. Благодаря предпринимателям Дмитрию Амелину и Александру Каширину общество получило помещение для цеха, а компания «Олдос» предоставила оборудование.

Объединившись, жители Бронниц создали «Отряд 1453».

«1453 — это год основания Бронниц. Немного завуалированно и в то же время имеет прямое отношение к нашему городу», — рассказал один из активистов Алексей Бородин.

Сейчас «Отряд 1453» поставляет в зону СВО гуманитарную помощь, носилки, медикаменты и другие необходимые вещи. Все это собирается и доставляется силами местных жителей.

Губернатор Андрей Воробьев заметил, что Подмосковье сплотилось для поддержки отправившихся в зону СВО мужчин. Глава региона подчеркнул, что бойцы продолжат получать всестороннюю помощь, а также амуницию, новое снаряжение, продукты и одежду.