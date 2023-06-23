Подмосковье 23 июня 2023, 15:56 Жители Богородского округа выложили из свечей изображение журавлей в День памяти и скорби

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Жители Богородского округа приняли участие в акции «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби. Они выложили из зажженных свечей изображение журавлей и надпись «Помним».

«Огненную картину войны» выложили из сотни свечей на Фонтанной площади в Ногинске. Такая акция проходила в Богородском округе впервые.

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«Мы проводили небольшие акции в наших городах, и в Электроуглях такая акция была. Но в таком масштабе „Свеча памяти“ проводится фактически впервые», — сказал председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Участие принимали активисты организаций «Волонтеры Победы» и «Молодая Гвардия».

«Эта акция придает нашим молодым ребятам чувство патриотизма и чувство сопричастности к Богородской земле, к Ногинской земле, к нашей команде общей», — отметил председатель Совета ветеранов Богородского округа Николай Огибалов.

Жители округа возложили цветы к Вечному огню и провели минуту молчания в память о защитниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Мы обращаемся к нашим ребятам, которые должны помнить и передавать следующему поколению эти подвиги, память героев. Не позволять никогда и никому переписать историю, чувствовать себя частью великой страны», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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