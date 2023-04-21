Подмосковье 21 апреля 2023, 17:24 Жители Богородского округа собрали новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

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Новая партия гуманитарной помощи для бойцов СВО отправилась из Богородского округа на региональный склад в Балашиху. Оттуда ценный груз доставят на передовую.

Жители округа и волонтеры собрали 240 килограммов гумпомощи. В посылках для военнослужащих — одежда, продукты питания длительного хранения, окопные свечи и средства личной гигиены.

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«Единство и сплоченность — сила русского народа. То, что всегда помогало нам выстоять и победить. Благодарю всех, кто принимает активное участие в сборах гуманитарной помощи. Это сегодня очень важно», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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