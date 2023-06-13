Подмосковье 13 июня 2023, 13:59 Жители Богородского округа смогут оформить скидочную карту на товары и услуги местных предпринимателей

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Уникальный проект скидочной карты на товары и услуги местных предпринимателей реализуют в Богородском округе. Регистрация участников проекта «Богородская карта» начнется с 1 июля.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин провел бизнес-завтрак, чтобы ответить на вопросы участников проекта. По его словам, все партнеры получат необходимую помощь от администрации округа.

Уникальность «Богородской карты» в том, что ее владельцам предоставят скидки на товары, не участвующие в других акциях. Данный проект реализован при поддержке местной Торгово-промышленной палаты и Общественной палаты Богородского округа.

Получить карту лояльности смогут только жители Богородского округа. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте, которая будет открыта с 1 июля. Там же покупатели смогут ознакомиться со списком партнеров. Сегодня в нем 28 предпринимателей. Среди них студия праздников «Карамелия», магазины «Бретелька» и «MOON», ресторан «Мед», кафе «Паровоз» и другие.

Скидочные карты лояльности уже изготовлены. Их будут вручать жителям с 8 по 10 сентября.

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