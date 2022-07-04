Жители Богородского округа помогли убраться в лесу на экоакции

Жители Богородского округа приняли участие в масштабной экологической акции, которая направлена на поддержание чистоты в местных лесах. В ней принимали участие в том числе и подростки. Например, девочке Софье всего 16 лет. Она говорит, что часто принимает участие в различных акциях и поддерживает экологию в своем регионе. На уборку Благовещенского леса она пришла вместе со своим отцом.

«Я здесь живу и в конце концов хочу содержать место, где я живу, в чистоте и порядке. Мы свалили сухое дерево и распиливаем», — рассказала Софья.

Местные жители, студенты, общественники и сотрудники МЧС пришли в подмосковные леса. В акции «Чистый лес» приняли участие более 100 человек. Активистов разделили на группы для уборки четырех секторов. Инвентарь для уборки приносили свой: топоры, лопаты, бензопилы. А на месте выдавали перчатки и мешки для мусора.

«Сегодня мы все вышли на очистку этого леса. Работают порядка 112 человек. Вы видите, везде гул идет. И вычищаем этот лес. Будет прекрасное место, где люди будут отдыхать, радоваться и будет всегда замечательное настроение», — рассказал заместитель главы Богородского округа Александр Радченко.

Команда телеканала «360» тоже решила принять участие в экоакции. Удалось сделать очень много: свалить старые деревья, убрать многочисленный мусор. В этом году акцию проведут еще дважды — в парках «Орешник» и «Волхонка». А в будущем ее сделают традиционной.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе делается очень многое, чтобы сберечь природу и, в частности, леса. А для тех путников, которые умудрились заблудиться в лесном массиве, расставляют специальные скамейки с указателями, куда идти до ближайшего населенного пункта.