Жители Богородского округа помогли убрать мусор в лесу в Волхонке | 360°

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Жители Богородского округа помогли убрать мусор в лесу в Волхонке

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Жители Богородского округа приняли участие в масштабной экологической акции. Они убирали поваленные непогодой деревья и ветки, мусор, который разбросали недобросовестные отдыхающие. В акции принимали участие экологические активисты, молодежь и общественники. В общей сложности примерно 300 человек присоединились к акции «Чистый лес».

Уборку сделали максимально удобной для участников. Всю территорию, на которой нужно было навести порядок, разделили на пять секторов. За каждым из них закрепили ответственных людей. В акции принимали участие не только неравнодушные жители, но и профессионалы, у которых было специальное оборудование. Чтобы атмосфера была приятной, для людей включали музыку, работа шла достаточно быстро. Стоит отметить, что такие акции проходят в Богородском уже не первый год.

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«В прошлый раз она прошла по инициативе жителей. Мы чистили лес в Благовещенье. Сегодня мы уже хотим ее сделать традиционной. Мы будем проводить ее два-три раза в год. В этом году она будет крайняя. Но в следующем году всех ждем неравнодушных для очистки нашего леса», — рассказал первый заместитель главы администрации Богородского округа Алексей Щаулин.

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За шесть часов работы активисты сумели действительно преобразить весь парк. После окончания работ всех участников ждал сюрприз — для них организовали небольшой пикник с полевой кухней, во время которого можно было обмениваться положительными эмоциями.

Ранее сообщалось, что леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Задача — благоустроить их с комфортом для людей, но без вреда природе, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. За пять лет преобразятся 50 лесопарков.

Богородский

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