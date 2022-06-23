Жители Богородского округа почтили память героев ВОВ

Белые голуби и свечи. Живые цветы и песни военных лет. Скорбь и слезы на глазах от голоса старой радиозаписи, который оповестил о страшном судьбоносном событии. Так, для жителей Ногинска уже 16 лет подряд начинается День памяти и скорби. На рассвете у Вечного огня молодежная патриотическая акция «22 июня, ровно в четыре утра» открывает траурное мероприятие.

Жителей Богородского округа поприветствовал депутат Госдумы Александр Толмачев. Он выразил благодарность всем пришедшим.

Я благодарю всех, кто сегодня с утра пришел. И желаю, чтобы мы с вами всегда занимались профилактикой, знали свою историю, любили свою страну и сделали все для ее развития, процветания и мирного неба над головой. Спасибо каждому из вас Александр Толмачев Депутат Госдумы

Акции в память погибших в Великой Отечественной войне прошли по всему округу. Надежда Нарожная уже много лет состоит в группе несовершеннолетних узников концлагеря.

Она вспоминает рассказы мамы, о том, как их отправили в заточение. Как чуть не лишилась жизни и как выживала в невыносимых условиях военного периода под Ленинградом. На Ногинском городском кладбище женщина возложила цветы тем, кого знала. Кто прошел свой сложный путь, как и она.

Везли в товарном вагоне, сестра рассказывала, через щели смотрела. Привезли, я заболела, было мне три месяца, под образами лежала, как бабушка говорила, гробик уже делали. Я маленькая болела очень. Туберкулез был. В лесу в школе учились. Голодные были, холодные Надежда Нарожная жительница Ногинска

Еще одна точка — монумент «Фронт — тыл». В Глухово к участникам митинга присоединились школьники города и почтили память ушедших в войне.

Всероссийская акция «Минута молчания», завершила траурное мероприятие. В 12:15 весь Богородский округ замер.

Губернатор утвердил минуту молчания в 12:15. Очень надеюсь и уверен, что это как раз время с минутой молчания будет традиционно из года в год. Мы, естественно, как и сегодня, всегда будем это поддерживать и передавать нашу память Игорь Сухин Глава Богородского городского округа

В День памяти и скорби в минуту молчания остановился транспорт, закрылись кассы, и, где это возможно, на предприятиях прекратили работу.

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