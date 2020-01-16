Жители блокадного Ленинграда получат единовременную выплату в Московской области

Жители блокадного Ленинграда получат выплаты в преддверии годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В преддверии 76-й годовщины снятия блокады города Ленинграда, участники Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат единовременную выплату из областного бюджета в размере трех тысяч рублей.

В муниципальных образованиях пройдут торжественные мероприятия и акции в честь 76-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В настоящее время в Московской области проживает 1 127 участников Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которые имеют право на предоставление единовременной выплаты.

27 января в Долгопрудном состоится областное мероприятие, посвященное 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.