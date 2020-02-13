Жители Балашихи забудут о ржавой воде

В Балашихе построили новую станцию обезжелезивания воды. Теперь местные жители взамен ржавой получают качественную чистую воду. Строительство велось в рамках губернаторской программы «Чистая вода».

В Балашихе в рамках губернаторской программы «Чистая вода» построили новую станцию обезжелезивания. Теперь жители микрорайона Железнодорожный получают качественную воду. От ржавой остались только воспоминания.

«Просто невозможно было ею пользоваться. Мы без конца чистили сантехнику. И в кастрюлю невозможно было налить воду. Мы даже покупали воду. Это была проблема всего микрорайона и города. Мы очень много жаловались», — рассказала местная жительница Нина Быковских.

Источник фото: телеканал «360»

Только в ноябре и декабре 2019 года число обращений местных жителей в администрацию достигло нескольких сотен. Однако с начала 2020 года статистика изменилась кардинальным образом.

«За время работы муниципального ЦУР в ноябре–декабре прошлого года поступило около 300 заявок по вопросу некачественной воды, за январь–февраль текущего года поступило 40 заявок», — отметила ответственный по блоку ЖКХ МЦУР г. о. Балашиха Лариса Зверева.

Источник фото: телеканал «360»

Но важнее цифр то, что вода в домах действительно стала чище. Местные жители рассказали, что раньше вода была настолько ржавой, что все полотенца в квартирах были рыжего цвета. Теперь же местным хозяйкам и готовить не страшно.

Источник фото: телеканал «360»

Чистой вода в домах стала благодаря новой станции обезжелезивания. Ее построили в рамках губернаторской программы «Чистая вода». Вместо двух старых фильтров установили десять новых.

«В этих емкостях находится сорбент, через который почти самотеком, с минимальной затратой энергии проходит вода. Там происходит реакция и железо из воды убирается. Простая доступная технология рассчитана на длительный период», — сообщил директор МУП «Балашихинский водоканал» Николай Говричев.

Источник фото: телеканал «360»

В дальнейшем хотят установить еще и станцию смягчения. А вот жители микрорайона Центр-2 с этого года стали чуть ближе к столице. У них изменился источник поступления воды.

«Перед Новым годом была проведена сложная работа по взаимодействию с Москвой, областью и инвестором-застройщиком. В микрорайон Центр-2 произведена подача московского водоснабжения. Губернатор области Андрей Воробьев, глава Балашихи Сергей Юров и региональное Министерство ЖКХ принимали активное участие. Все удалось решить, и теперь у жителей микрорайона появилась московская вода», — заявил Говричев.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме этого, в 2018 году по губернаторской программе провели реконструкцию ВЗУ 7. Там построили резервуары, заменили насосное оборудование. Это позволило обеспечить чистой водой больше 150 тысяч жителей региона. На это потратили 200 миллионов рублей.