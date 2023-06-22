Подмосковье 22 июня 2023, 15:44 Жители Балашихи возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

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Жители Балашихи возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби. Они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участники акции почтили память героев минутой молчания.

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«Наша задача — ценить и помнить героев Великой Отечественной войны, ценить и помнить подвиг современных героев, наших балашихинцев, кто сегодня, не жалея своей жизни, своего здоровья, защищают нас с вами», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 20 тысяч жителей Балашихи. Имена 70-и Геров Советского Союза связаны с округом. Их фамилии увековечены на центральной площади, на стелах возле памятника «Воинам-землякам за Родину жизнь отдавшим», который открыли в Балашихе 50 лет назад.

Участнице памятной акции Раисе Абрашовой было 11 лет, когда началась война. Тогда она жила в Рязанской области. Отца забрали на фронт. Через месяц он вернулся из-за ранения, которое получил еще во время Финской войны.

«С первых дней войны было введено военное дело в школе. Школы начинали учиться с октября, а в сентябре убирали все школы поля, убирали урожай, чтобы все сберечь. Не оставалось же никого, поколение на фронт ушло», — сказала Раиса Абрашова.

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