Подмосковье 28 декабря 2022, 14:45 Жители Балашихи вернули свыше 42 тысяч переплаты за ЖКУ после обращения в Госжилинспекцию

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Управляющие компании из Балашихи «ПИК-Комфорт ЭлитСервис» и «УК „Энтузиаст“ вернули двум жителям около 42 тысяч переплаты за ЖКУ после обращения в Госжилинспекцию. Об этом рассказала глава ведомства Ольга Федина.

Хозяин квартиры в доме на Реутовской улице получил свыше 30 тысяч рублей переплаты за горячую воду, а жительница деревни Федурново получила более 12 тысяч из-за ошибок в расчетах площади квартиры. Для этого им пришлось взаимодействовать с УК и расчетными центрами.

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Как рассказала Ольга Федина, мужчина переплачивал за горячую воду по своей вине — ошибся при передаче показаний счетчиков. В случае с женщиной из Федурново УК завышала площадь жилья, прибавив к реальному 8,35 квадрата. Им смогли помочь только после обращения в ГЖИ.

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«В этих ситуациях для помощи жителям потребовалось вмешательство Госжилинспекции. Однако в большинстве таких случаев управляющие компании идут навстречу собственникам. Поэтому первым делом

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