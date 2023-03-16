Подмосковье 16 марта 2023, 13:17 Жители Балашихи спасли истощенного лисенка в микрорайоне Новое Павлино

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Жители Балашихи спасли от гибели истощенного лисенка, который бегал по улицам в микрорайоне Новое Павлино. Очевидцы опубликовали снимок хищника в социальных сетях и выяснили, как ему можно помочь.

Интернет-пользователи сразу же подключились к решению проблемы. Они нашли контакт человека, который специализируется на лисах. Он рассказал, как можно помочь животному.

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Горожане за свой счет вызвали специалиста по отлову, и тот доставил лисенка к ветеринару. Врач поблагодарила неравнодушных жителей за то, что они не прошли мимо изможденного зверя. Теперь лиса получает необходимое лечение и восстанавливается.

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