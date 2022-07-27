Жители Балашихи собрали для детей из Донбасса более 300 кг канцтоваров

Акция «Доброе дело» в Балашихе продолжает свою миссию. Жители городского округа собирают гуманитарную помощь жителям Донбасса и беженцам.

К началу учебного года жители Балашихи собрали школьные принадлежности.

Источник фото: телеканал «360»

«Собрали мы канцтовары для того, чтобы оперативно успеть к 1 сентября передать жителям Донбасса. Они приступят к учебному процессу, соответственно, ручки, тетради, наборы для творчества будут необходимы. И также необходимые вещи мы будем передавать в пункты временного размещения на территории Московской области», — рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» городского округа Балашиха Елена Жарова,

Собрать удалось около 350 килограммов принадлежностей. Упаковки с ручками, бумагой и картоном отправят в распределительный центр в Домодедово. Оттуда в Донбасс и пункты временного размещения беженцев.

С февраля 2022 года Балашиха собрала более 100 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской республик. В сборе помощи участвуют организации и управляющие компании, предприятия, Общественная палата, депутаты местного и областного собрания, трудовые коллективы и волонтеры.

Источник фото: телеканал «360»

Помощь жителям Донбасса может оказать каждый желающий. Принести продукты первой необходимости можно в пять пунктов:

— в Ледовом дворце «Арена Балашиха» на ул. Парковой, 2

— в местном отделении «Единой России» на ул. Парковой, 7

— в городской Общественной палате по проспекту Ленина, 7/1

— в Гидрометеорологическом техникуме в микрорайоне Кучино

— на стадионе «Орион» в Железнодорожном.

Пункты открыты с 8.00 до 22.00 в будние дни, с 10.00 до 21.00 в выходные.

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