Подмосковье 25 февраля 2023, 22:20 Жители Балашихи собрали более 1,5 миллиона пластиковых и алюминиевых бутылок с 2021 года

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В Балашихе работают порядка 50 экопунктов по сбору пластиковой и алюминиевой тары из-под напитков. С 2021 года жители округа собрали более 1,5 миллиона мусора на переработку.

Программу по установке фандоматов в Подмосковье запустила компания ООО «Единый оператор экопунктов „РТ-инвест“» вместе с правительством Московской области в 2021 году. Балашиха стала одним из первых участников пилотного проекта.

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Каждый аппарат оснастили системой сминания тары, аналогов которой нет на российском рынке. В Балашихе экопункты установили в 33 школах города, в четырех торговых центрах и в трех физкультурно-оздоровительных комплексах. Порядка 15 уличных фандоматов находятся в парках и скверах по всему городу.

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«Наибольшим спросом экопункты пользуются в скверах и парках. Таких как парк „Заречная“, „Солнечная“, „Пехорка“, центральный сквер в микрорайоне „Южный“», — рассказала руководитель службы маркетинга «РТ-инвест» Ксения Клюкина.

Аппараты принимают чистую тару только из-под напитков с этикетками. Когда аппарат переполнится, система автоматически сообщит об этом в центр управления. После этого оператор вывезет вторсырье, уже готовое к переработке.

Все основные движущиеся элементы для сминания тары находятся внутри аппарата, поэтому он безопасен для детей.

Установленные в учебных заведениях фандоматы пользуются спросом у детей. Они активно принимают участие в школьных акциях, которые проводятся для экологического просвещения ребят, а также повышения собираемости вторичных ресурсов.

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