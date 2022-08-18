Жители Балашихи смогут получить выплаты за сдачу вторсырья

Жители Балашихи смогут избавиться от ненужных вещей, сдав их на площадке «Мегабак» на Пригородной улице. За это они получат денежное вознаграждение, размер которого будет зависеть от веса отходов.

Чтобы сдать ненужные вещи, нужно принести их на площадку. Там оператор отсортирует и взвесит. Для получения вознаграждения нужно иметь с собой паспорт и банковскую карту. Об этом сообщила замглавы администрации округа Татьяна Калашникова.

«Жители сдают старую мебель, бытовую технику, многие соблюдают раздельный сбор мусора дома. Это очень важно для экологии нашего города и всей планеты в целом», — отметила она.

На площадке расположены четыре контейнера для пластика, металла, стекла и бытовой техники. Здесь также можно сдать шины, батарейки и лампочки. Координатор Сергей Прохоров рассказал, что также в округе есть экотакси, которое можно заказать на сайте мегабак.рф.

Проект был запущен в Подмосковье в 2019 году. С тех пор жители сдали свыше 111 тысяч кубометров мусора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об ужесточении наказания за незаконные свалки в Подмосковье. Эта мера помогла снизить количество жалоб.