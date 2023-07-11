Подмосковье 11 июля 2023, 10:01 Жители Балашихи смогут обменяться комнатными растениями на акции в Пестовском парке

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Акция «Подари цветок миру» стартовала в Балашихе. Жители округа смогут принести комнатные растения на обмен в Пестовкий парк и взять к себе домой один из цветков.

Экскурсовод Вита Грушецкая работает в Пестовском парке с открытия. Она заметила, что люди всегда хотят чем-то поделиться. Так придумали проект по обмену домашними растениями.

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«Так как у нас возможности нет, чтобы все пришли и высадили, у нас все-таки пространство ограничено, возникла идея обмена цветами. Цветы горшечные, чтобы дети, которые целыми днями у нас с лейками поливают, могли за ними ухаживать. Чтобы бабушки, дедушки могли унести домой, если у кого-то нет цветка», — рассказала Вита.

Акция «Подари цветок миру» продлится до конца лета, пока растениям на улице тепло и комфортно.

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