Жители Балашихи проследят за уборкой дворов через приложение

Мобильную систему по контролю уборки дворовых территорий и общественных пространств в зимний период запустят в Балашихе в ноябре 2019 года. Об этом сообщила заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова на совещании в здании администрации городского округа.

В совещании приняли участие заместители глав муниципальных образований Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и работы дорожных служб.

«В этом году (2019 — ред.) на период зимнего содержания мы будем внедрять мобильное приложение, с помощью которого сможем контролировать уборку дворовых территорий. Система сможет определять зоны, в которых уже была проведена уборка и показывать территории, на которые муниципалитетам необходимо будет обратить внимание», — сказала Светлана Аипова.

Она добавила, что в приложение занесут очертания тротуаров и внешние границы дворовых территорий. К каждому двору будет прикреплен дежурный. Также будет проводиться сравнительная фотосъемка до уборки и после.

Мобильную систему с начала ноября запустят в тестовом режиме в Одинцове, Жуковском и части Домодедово. В остальных муниципалитетах приложение начнет работать с 16 ноября.