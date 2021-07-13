Жители Балашихи посетили митинг памяти в честь героя России Флерова

В Балашихе прошел митинг памяти в честь Героя России, фронтовика Ивана Андреевича Флерова. Его провели возле дома, где фронтовик жил со своей семьей — там установлена мемориальная доска. Именно из этого дома Флеров отправился на Великую Отечественную войну.

Флеров командовал первой экспериментальной батареей реактивных минометов, которые в народе прозвали «Катюшами». В ночь на 7 октября 1941 года германские войска зажали батарею у деревни Богатырь на Смоленщине. Бойцы расстреляли весь боезапас, а затем взорвали боевые машины, чтобы не отдавать их врагу. Сам капитан Флеров героически погиб при выходе из окружения.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Вячеслав Фомичев в рамках партийного проекта «Историческая память» принял участие в митинге в честь Героя РФ Ивана Андреевича Флерова. Мероприятие состоялось в Балашихе у мемориальной доски, установленной на доме, где со своей женой и сыном жил фронтовик. Именно отсюда он отправился защищать Родину.

Фотограф: Евгений Дудин

Митинг памяти провели в рамках проекта «Единой России» «Историческая память». Его посетил и депутат Мособлдумы от партии Вячеслав Фомичев.

«Именно на примере таких героев, чей подвиг запечатлен в истории Великой Отечественной войны, мы строим наше патриотическое воспитание, на них ровняемся и берем пример. Наши дети и внуки, к сожалению, уже не смогут поговорить с людьми, которые своими глазами видели ужасы той войны. Но современные технологии позволяют нам сейчас записать тех людей, которые еще с нами, записать их воспоминания, их рассказы про подвиги тех лет», — сказал он собравшимся жителям.

Фомичев отметил, что инициатива создания Виртуального музея «Герои Победы» поможет сохранить память о героях потомкам. Каждый желающий сможет узнать историю героев и ветеранов, которые принимали участие в разных сражениях.

На памятный митинг к дому, в котором жил фронтовик, пришли представители Совета ветеранов, общественных объединений, администрации, Молодежного парламента, а также депутаты Балашихи.

«Сегодня мы вспоминаем героя Великой отечественной войны Ивана Андреевича Флерова, героя Балашихи, героя России. Он с 1932 года был кадровым командиром Красной Армии. Участвовал в Советско-финляндской войне 1939-40 годов. За мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды. В честь подвига батареи Флерова в городах Орша, Рудня и Грязи сооружены памятники. Его имя носит балашихинская школа № 3, рядом с которой установлена боевая машина „Катюша“. В учреждении в 1966 году был создан музей боевой славы им. И. А. Флерова», — рассказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Фотограф: Евгений Дудин

Волонтеры раздали участникам митинга памятные подарки — открытки с фотографией улицы, которую назвали в честь Флерова, а также его краткой биографией. Улица получила его имя в 1965 году — до этого она была Коммунальной. Мемориальная доска в честь Флерова появилась там в 2002 году — ее установили на доме №6.

Памятный митинг прошел в рамках Всероссийской акции «Улица в лицах» — такие мероприятия сейчас проводят по всей стране. С их помощью жители узнают больше о героях, в честь которых названы улицы их городов.