Жители Балашихи помогут собрать в школу детей из Донбасса

В Балашихе установили специальные шатры, куда люди несут канцтовары для ребят из ЛНР и ДНР. Эти ручки, тетрадки, пластилин и карандаши передадут семьям со школьниками в Донбассе.

«Сегодня мы напоминаем жителям, что продолжаем принимать гуманитарную помощь, по-прежнему отправляем ее в Донбасс. Сейчас очень востребованы канцтовары для детей, чтобы они могли пойти в школу и полноценно заниматься», — говорит руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Екатерина Еремина — мама троих детей, двое из которых — школьники. Она понимает, как сложно даже в обычных условиях собрать ребят к учебному году — что говорить о тех, кто в Донбассе. Поэтому Екатерина, как и десятки других жителей Балашихи, активно принимает участие в акции «Доброе дело». В округе открыто четыре пункта сбора помощи: на Парковой улице (дом 7), в ледовом дворце, на стадионе «Орион» и на проспекте Ленина (дом 7/1).

Все собранные в городе вещи отправят в распределительный центр. Этот склад теперь тоже работает в Балашихе. Гумпомощь из всех муниципалитетов повезут сначала сюда, а потом — в Донбасс.

18 августа губернатор Андрей Воробьев наградил участника спецоперации на территории Украины из Чехова. Он получил медаль «За Отвагу».