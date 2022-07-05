Жители Балашихи подали более 1000 заявок на участие в социальной газификации

Более 1000 домов в Балашихе подключат к газу в рамках программы «Социальная газификация». Работа по проведению голубого топлива к участкам продолжается каждый день.

«С прошлого года у нас была проведена огромная, колоссальная работа. Были выявлены дома, адреса где требуется, есть потребность в социальной газификации», — отметила начальник управления ЖКХ г. о. Балашиха Юлия Смирнова.

Газопровод бесплатно подводят к территориям участков, а за подключение дома к этим трубам придется уже заплатить. Все необходимые коммуникации прокладывает не собственник, а специалисты.

«Раскопки производил „Мособлгаз“. Приезжала бригада, которая прокладывала подземную часть газопровода. После них приезжаем мы и делаем все остальное, то есть всю разводку снаружи и внутри дома», — пояснил мастер сварочно-монтажной бригады «Мособлгаза» Андрей Шашкин.

Переживать за отопление, горячую воду и готовку перестал еще один житель округа из деревни Русавкино-Романово. Юрий Панфилов стал дачником еще в 1993 году. Все это время подвести газ у него не было возможности, в большей степени мешал финансовый вопрос.

«Переломным моментом явилось то, что началась газификация. <…> Если бы не было таких газификаций, так как сейчас проводят, мы бы, естественно, этим вопросом не занимались, потому что нам это не по силам ни в деньгах не физически», — отметил мужчина.

Жители Балашихи подали больше 1000 заявок на участие в «Социальной газификации». Со всеми задачами специалисты планируют разобраться к концу 2022 года.