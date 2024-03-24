Подмосковье 24 марта 2024, 15:27 Жители Балашихи почтили память жертв теракта в Crocus City Hall Телеканал «360»

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Память погибших в теракте, который произошел 22 марта в Crocus City Hall, почтили жители Балашихи. Горожане возложили цветы к Вечному огню на площади Славы и в сквере Победы в микрорайоне Железнодорожный.

Нести цветы к мемориалу жители начали с утра в общенациональный День траура по погибшим в Crocus City Hall

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«Пока мы едины, никому нас не сломить. Я еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил пережить невосполнимую потерю. Вся страна в эти дни скорбит вместе с вами», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Теракт в Crocus City Hall унес жизни более 130 человек. Среди них оказались и знакомые жительницы Балашихи Екатерины Майоровой — Злата Фигурина, одноклассница дочери, и ее семья.

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«Говорят, что туда забирают ангелов, светлых и добрых людей. Они такими и были. У Златы были большие планы, она училась на одни пятерки, хотела стать врачом», — сказала Екатерина Майорова.

Траурный митинг и возложение цветов в память погибших во время теракта прошел и в микрорайоне Железнодорожный. Жители приходили и продолжают идти к скверу Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех неравнодушных за помощь пострадавшим.

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