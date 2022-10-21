Жители Балашихи собрали гуманитарную помощь военнослужащим | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 11:58 Жители Балашихи собрали гуманитарную помощь военнослужащим

Читать 360tv в

Жители Балашихи собрали свыше 700 килограммов гуманитарной помощи для солдат. Неравнодушные жители принесли продукты, лекарства и предметы личной гигиены для мобилизованных. Груз уже отправили в распределительный центр.

Руководитель движения «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова поблагодарила жителей за активную помощь. Она рассказала, что к акции присоединились и школьники — они написали около 100 писем для военнослужащих.

Реклама

«Школьники не остались в стороне и написали порядка 100 трогательных писем мобилизованным. Одна добрая женщина передала 5 огромных мешков с теплыми носками», — рассказала она.

Реклама

В сборе поучаствовала 16-летняя Дарья Трубачева. Она занимается волонтерством уже два года. Во время пандемии она собирала продуктовые наборы и писала сказки для детей. Теперь она совмещает учебу и помощь мобилизованным.

«Я стараюсь быть активной, проявляю инициативу, предлагаю различные идеи. Я считаю, что мобилизованным крайне важно видеть нашу поддержку и помощь, знать, что о них не забыли», — сказала девушка.

Принести гуманитарную помощь для солдат и жителей Донбасса жители Балашихи могут в пяти пунктах сбора. Они расположены в ледовом дворце «Арена Балашиха», в местном отделении партии «Единая России», в Общественной палате, на стадионе «Орион» и в гидрометеорологическом техникуме в Железнодорожном.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что регион не будет вводить ограничения в условиях повышенной готовности. По его словам, изменений в передвижении по территории не планируется.