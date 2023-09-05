Подмосковье 05 сентября 2023, 17:13 Жители Балашихи отправили гуманитарную помощь в Донбасс Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Маскировочные сети, медикаменты и средства личной гигиены отправили из Балашихи военнослужащим в зону СВО. Школьникам Донбасса передали канцелярию и сладости.

Гуманитарную помощь в ДНР повезет команда консультанта-эксперта Общественной палаты, участника организации ветеранов «Боевое братство» Василия Лукунина.

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Полезные грузы из Балашихи отвозят каждый месяц. Гуманитарную помощь собирают всем городом. а маскировочные сети для военнослужащих плетут волонтеры группы «Сетевые пчелки Балашихи».

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В округе работает два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в местном отделении «Единой России» (на Парковой улице, 7) и в Общественной палате (на проспекте Ленина, 7/1). Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещей указана на сайте volontermo.ru. Телефон для справок: +7 (925) 591-40-33.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители Подмосковья отправили почти 8 тонн канцелярии детям новых регионов страны.

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