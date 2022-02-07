Жители Балашихи обсудят идеи благоустройства Ольгинского лесопарка 8 февраля

В Балашихе 8 февраля состоится обсуждение концепции благоустройства Ольгинского лесопарка. В нем могут принять участие предприниматели, представители местных организаций, активисты и все неравнодушные к будущему города жители. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Обсуждение будет проходить в формате предпроектного семинара, по его итогам разработают концепцию благоустройства с учетом мнения участников встречи.

«Обратная связь и диалог с жителями — это важная составляющая соучаствующего проектирования. В процесс проектирования общественных пространств, парков мы вовлекаем жителей, активистов, местные сообщества и других заинтересованных лиц для того, чтобы совместно определять проблемы территории, потребности людей, совместно принимать решения и, как следствие, повышать эффективность проекта», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Организаторами мероприятия выступают архитектурное бюро SheredegaConsultind и «Периферия». Встреча состоится в микрорайоне Ольгино 8 февраля, в 19:00.