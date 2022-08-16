Жители аварийных и ветхих домов в Пушкино поддержали проект реновации

Жители Московского проспекта и 1-го и 2-го Фабричного проездов в городском округе Пушкинский проголосовали за включение многоквартирных домов в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию. Об этом сообщила пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Сейчас проголосовавшие жители проживают в домах, построенных в начале и середине 20-го века, 14 из них признаны аварийными, а 11 — ветхими. Ранее с жителями были проведены встречи, на которых им подробно рассказали о проекте реновации и ответили на интересующие вопросы. Проект планируют реализовать в 5 этапов.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках проекта более одной тысячи человек из домов на Московском проспекте и 1-м и 2-м Фабричном проездах в Пушкине переселят в современное и комфортное жилье. Его возведут по новым стандартам жилищного строительства на улице Маяковского и Московском проспекте.

На территории построят детские сады, школы, поликлиники, площадки для занятий спортом и велодорожки. Проект комплексного развития территории планируют завершить в округе к 2032 году.