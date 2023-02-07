Подмосковье 07 февраля 2023, 18:34 Жители аварийных домов в Пущине получат ключи от новых квартир к концу года

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Строители приступили к возведению двух домов в Пущине, куда переедут жители аварийного фонда к концу 2023 года. Ключи от новых квартир получат около 500 человек.

«Новостройки построят в микрорайоне Д. Подрядчик вышел на площадку и приступил к подготовительному этапу работ — проведению планировки территории, обустройству подъездных путей, устройству бытового городка», — говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

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В новые дома переедут 193 семьи, проживающих в микрорайоне В в домах: 10, 17,18,19 и 20. Общая расселяемая площадь составит более 8,5 тысячи квадратных метров.

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