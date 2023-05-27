Подмосковье 27 мая 2023, 03:30 Жители аварийных домов в Одинцове получат новые квартиры до конца года

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Жильцы признанного аварийным многоквартирного дома на улице Институт в поселке Большие Вяземы получат новые квартиры до конца года. Масштабную программу по расселению из аварийного жилья в Подмосковье планируют завершить досрочно.

«Была возможность расселения как по выкупной стоимости — это статья 32 по переселению, а также получить жилье в новых квадратных метрах, которое рассматривается на переселение в „Высокие Жаворонки“ [жилой комплекс — прим.ред.]. Там квадратура больше и лес рядом», — поделилась жительница аварийного дома.

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В Одинцове готовят к расселению еще несколько аварийных жилых объектов. Ход работ по программе подробно обсудили на еженедельном совещании местной администрации.

«Правительством Подмосковья проводится большая работа. Это расселение людей из аварийных домов в Больших Вяземах, в Звенигороде, поселке Усово-Тупик и в деревнях Солослово и Подлипки. Вопрос для нас крайне серьезный, важно, чтобы все обязательства перед людьми исполнялись и исполнялись вовремя» — рассказал глава городского округа Одинцово Андрей Иванов.

Всего в этом году в муниципалитете из аварийного жилья переселят более 40 семей. Для завершения нацпроекта в Подмосковье построят еще 40 домов для 14 тысяч человек из аварийного жилого фонда.

В рамках масштабной программы ключи от новых квартир получили порядка 10 тысяч жителей Подмосковья. На текущий момент в регионе планируется расселить жителей домов, которые признали аварийными до 1 января 2022 года.

«Программу, в которую входит жилье, признанное аварийным до 2017-го, мы завершаем в этом году. На первом этапе нашей задачей было расселить порядка 23 900 человек — это 814 домов. Для ускорения мы, в том числе, использовали сертификаты на переселение, по которым жилье можно было не ждать, а купить в подходящем городе Подмосковья», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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