Свыше 50 жителей аварийных домов Павловского Посада расселят к концу апреля

Свыше 50 жителей аварийных домов в поселке Большие Дворы получат ключи от новых квартир до конца апреля. Они переедут в новостройку на Спортивной улице.

В поселке, расположенном в городском округе Павловский Посад, расселят аварийные дома № 3 и 7 на улице Максима Горького. Из них жители переедут в построенное для них трехэтажное здание.

Уже собрали и документы, необходимые для выдачи разрешения на заселение. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Специалисты ведомства провели выездную проверку в Больших Дворах. В результате они определили сроки вручения ключей — до конца апреля.

В новый корпус переселят 53 человека из 20 аварийных квартир общей площадью более тысячи квадратных метров. Это жители двух ветхих домов.

Ранее стало известно, что около 3,5 тысячи жителей аварийных домов Подмосковья обеспечат квартирами в 2021 году.