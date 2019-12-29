Жители аварийных бараков в Рошале получили ключи от новых квартир

Жители аварийных бараков в городском округе Рошаль получили ключи от новых квартир. Почти 50 семей получили долгожданное комфортное жилье. Теперь главное — успеть подготовиться к встрече Нового года.

В квартире Юлии Лосевой опасно находиться. Дому больше 70 лет. За это время деревянный барак обветшал: фундамент разрушился, полы в квартирах провалились, штукатурка осыпается жильцам прямо на голову.

Источник фото: телеканал «360»

В бараке Лосевы живут более 20 лет. Здесь у Юлии родились трое детей. Несмотря на состояние дома, семья сделала в квартире ремонт, поддерживая уют. Сейчас необходимость в этом отпала. Дом Лосевых и еще пять таких же бараков снесут. Они вошли в программу «Переселение граждан из аварийного жилья». Взамен люди получат новые квартиры в центре города.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта программа — нам большая помощь! Муниципалитет сам вряд ли когда-то смог бы это сделать. И, конечно, радость для жителей под Новый год — получить новую квартиру. Квартира — это лучший подарок», — отметил глава городского округа Рошаль Алексей Артюхин.

Источник фото: телеканал «360»

Новостройку возвели на улице Фридриха Энгельса меньше чем за год. Рядом вся инфраструктура: магазины, детская поликлиника, школа. Во дворе — игровая площадка и большая парковка. В то, что новогоднее чудо возможно, Лосевы не верили, пока не переступили порог своей квартиры.

«У нас теперь есть все! Сказка есть, она осуществилась! Ура! Мы очень рады!» — сказала Юлия Лосева.

Источник фото: телеканал «360»

Не меньше радуются члены семьи Шабакиных. Мария и Владимир готовятся к новоселью — разбирают коробки и наводят порядок в квартире. Больше 10 лет семья прожила в бараке. Сейчас в новой квартире три светлые комнаты, просторный коридор и большая кухня. Теперь главное — успеть подготовиться к встрече Нового года.

«Елка у нас уже наряжена, стол есть, пригласим гостей! Мы даже не могли себе представить, что взамен того, где мы жили, можем получить такую красоту! Балкон, лоджия. У меня не было лоджий, тут сразу две! Я в полном счастье!» — отметила Мария Шабакина.

Источник фото: телеканал «360»

Ключи от благоустроенных квартир получили 48 семей. В ближайшие четыре года в городском округе Рошаль еще 28 аварийных бараков пойдут под снос. Их жильцы переедут в новостройки.