Жители аварийного дома в Одинцове получили новые квартиры

Аварийные дома продолжают расселять в Подмосковье. Новые квартиры получили еще три семьи из поселка Усово-Тупик. Ранее они жили в бараке без удобств.

В одном из самых дорогих районов Подмосковья семьи жили в бараке без воды и с туалетом на улице. Алексей Бабель поделился, что дом построили еще в 1951 году. Аварийным его признали в 2019-м.

«Дом построен в 1951 году. Еще дед мой получал как железнодорожник. И так мы остались. Отец мой там прожил. Я там 45 лет прожил. Без удобств, без всего», — рассказал мужчина.

Износ строений превысил 60%, но снос здания затянулся из-за отсутствия заявок от застройщиков. Проблему удалось решить благодаря инвестиционному контракту. Семьи смогли переехать в новые квартиры в деревне Солманово, которые ранее передали муниципалитету.

В квартирах не требуется ремонт — в них уже есть необходимая техника и отделка.

Остальные жители аварийного жилья из Барвихи получат новые квартиры в ближайшее время. До конца 2024 года переедут 182 семьи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что рынки Подмосковья приведут к современному стандарту.