Свыше 10 семей переедут в новые квартиры из аварийного жилья в Дзержинском | 360°

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Свыше 10 семей переедут в новые квартиры из аварийного жилья в Дзержинском

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Еще 13 квартир передали в собственность Дзержинского для переселения в них жителей аварийного дома. В жилом комплексе работает детский сад, а позже построят новую школу.

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Общая площадь квартир составила 722,2 квадратного метра.  В них переедут жители дома № 6 на площади Святителя Николая, который был построен в 1860 году.

Новоселы переедут в квартиры в ЖК «К-4» на улице Доркина. В нем уже работает детский сад на 240 мест, а также планируют строительство школы для 1500 детей. На первых этажах дома откроют поликлинику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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